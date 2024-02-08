台東第1杯零碳咖啡 80年前黑咖啡傳說風華再現

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）「這一杯是全國首杯零碳咖啡」，台東副縣長王志輝喝下第一口，宣告台東首家「零碳商店」不僅要讓80年歷史電光黑咖啡傳說風華再現，也讓台東小農邁出淨零永續農業第1步。

台東縣關山鎮電光里是個恬靜安詳的阿美族聚落，也由於當地泥火山地形及日出較早的特色，又被稱為「雷公火」或「日出」。

由於電光里隔著卑南溪，位於海岸山脈下，被台東縣環保局認為地理位置很適合作為台東縣邁向2050淨零排放的第1步，去年輔導獲得「低碳永續家園」銀級認證，於是環保局及環榮永興進一步輔導電光里的「日出禾作社」邁向台東首家零碳商店。

「這是全國首杯零碳咖啡」今年33歲的阿美族青年黃瀚與太太黃薰平在家鄉成立「日出禾作社」，陸續建立咖啡品牌及開店，平日身分多元，既是稻農，也是咖啡農兼老闆，去年11月底黃瀚將第1杯零碳咖啡送給台東副縣長王志輝品嘗，王志輝頻頻點頭稱讚。

黃瀚說，電光里去年獲得低碳永續家園認證後，環保局接著希望能協助當地邁向永續農業，經過調查，國內尚未有農民推出「國產零碳咖啡」，因此選擇他的咖啡商店當作台東第1家「零碳商店」，賣出全國首杯「國產零碳咖啡」。

台東縣環保局表示，電光咖啡緣起於日治時代「東台灣珈琲產業株式會社」 （現日本KEY COFFEE），並設立「日之出農場」，全盛時期曾多達841公頃咖啡栽培面積，開啟電光咖啡黑色傳說。後因戰爭咖啡產品失去市場轉作其他糧食與經濟作物；直至近代電光農友在部分不利灌溉田區復耕有機咖啡樹；年生產量僅數百公斤，但尚未建立具經濟規模生產體系。

為讓當地接軌國際未來世界淨零碳永續農業潮流，台東縣政府今年特別輔導在地深耕永續農業的小農「日出禾作社」的濾袋咖啡產品，經過一系列輔導與實地量測，通過ISO14067碳足跡國際驗證，並以自願減量方式購買碳權抵換，達成全國首件「零碳咖啡」商品。

環保局表示，藉由專業輔導團隊一連串量測及改善，並取得BSI英國標準協會ISO 14067碳足跡證書，確認「日出禾作社」的濾掛咖啡5入盒裝與10入盒裝分別會產生382.21公克及745.29公克排碳量，為實現碳中和的「零碳商品」目標，去年10月間向新加坡氣候交易所（Climate Impact X, CIX），購買美國混凝土二氧化碳封存碳權，並免費轉移予「日出禾作社」，有超過1300盒 （10入）零碳濾袋咖啡產品。

黃瀚說，去年10月間國內碳權交易所尚未正式營運，因此向國外購買碳權，去年12月22日台灣碳權交易所日正式啟動「國際碳權交易平台」，將來會轉向國內購買碳權，或是以自己栽種的農作物達到「碳中和」。

王志輝說，淨零永續並非深不可及名詞，而是平時生活垂手可觸具體作為，台東以在地獨具特色電光咖啡輔導成為「零碳咖啡」讓日常生活飲用咖啡成為實踐綠色經濟發展產品，能夠更為廣泛且將淨零碳排觀念普及至生活周遭每個人，同時也創造綠色新價值典範。

全國首杯「零碳咖啡」不僅要讓80年歷史的電光咖啡風華再現，並接軌國際未來世界淨零碳永續農業潮流，這杯咖啡不僅香醇還久久遠遠。（編輯：孫承武）1130208