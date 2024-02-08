行人友善是綠運輸之本 個人碳權交易有望助攻

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）北市目前綠運輸使用率約6成，交通局長謝銘鴻盼2030年達7成，並直指友善的步行環境是推廣大眾運輸的基礎；而「我的減碳存摺」，希望朝減碳量換商品或服務的方向邁進。

交通局統計，目前低碳綠運輸使用率約6成，其中最多的為步行18.6%、捷運14.4%次之、市區公車12%，其他還有計程車、自行車、高鐵、台鐵等。

謝銘鴻直言，「改善行人環境是推廣大眾運輸的第一步」，行走起來友善安全，才有誘因讓民眾去搭捷運公車或走路上下班等。

謝銘鴻表示，機車退出人行道2.0，便是不再新增人行道上的機慢車停放區，原有的也逐步取消，恢復人行功能，至去年底已完成中山、民權、敦化、仁愛、羅斯福等5條主幹道，預計2026至2027年累積完成38條主次要幹道的機退工程。

而參考新加坡「銀髮區（Silver Zone）」的「交通友善區」也在大學里試辦，彎曲道路、行人欄杆等工程已做得差不多，同時把限速再調低，由時速30公里降為20公里。

在停車管理部分，2018年實施機車停車格收費，截至去年10月已達6萬5911格、占27%，並調整停車費率上限，盼促進格位周轉率。

謝銘鴻表示，不管是機退2.0、停車格收費、友善區等，都是適度增加汽機車使用者的不便，進而扭轉「車本導向」；而YouBike前30分鐘免費，預期將增加汽機車使用者短途移動使用意願。

謝銘鴻指出，1200月票的上路，也讓基北北桃約7.33%的私人運具使用者改用大眾運輸，搭配「我的減碳存摺」，將減碳量轉換為抽獎次數，未來考慮減碳量可換商品或是服務。

謝銘鴻說，這是去上海參訪時看到的「碳普惠」概念，也就是私人的碳權交易，台灣目前在這一塊尚未立法，未來如果搭乘綠運輸的減碳量可以販賣，民眾的使用意願應該會更高。

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不過，要面臨的挑戰除了碳排量的計算公式需統一，削減停車格後原本的車要停哪、路外停車場腹地從何而來等，都是問題；且很多車輛是來自新北，但雙北對私人運具的管理，如人行道、停車費率等並不一致，管理上有困難。

謝銘鴻說，願景是2030年綠運輸使用率達到7成，搭配捷運路網擴建、市區公車電動化、汽車充電柱、共享電動汽機車等，只要能減少私人運具進北市，「都算賺到」。（編輯：蕭博文）1130208