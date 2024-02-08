春節遺失身分證別慌張 1996內政服務熱線連假不打烊

（中央社記者溫貴香台北8日電）農曆春節連假今天開始至14日為期7天，內政部1996內政服務熱線及身分證掛失服務不打烊，內政部表示，民眾對內政業務如有疑問或想了解的內容，可於每天上午8時至下午10時致電洽詢，將由專人接聽服務，民眾也可至內政部戶政司全球資訊網線上辦理掛失。

內政部今天提醒，春節期間如果遺失國民身分證別慌張，可撥打「1996內政服務熱線」，也可到內政部戶政司全球資訊網線上辦理掛失。若掛失後，未辦理補領新證前，尋獲國民身分證，同樣也可於網站辦理撤銷掛失，或於上班時間致電或親洽任一戶政事務所辦理撤銷掛失。

另外，內政部表示，春節過後，民眾如須辦理戶政相關登記，可事前利用「網路預約戶政登記服務」，在指定時間再到戶政事務所辦理，可節省現場申辦等待時間。

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內政部移民署各直轄市、縣（市）專勤隊也持續提供服務，內政部表示，外籍人士在台灣如遇有緊急事項，可隨時向所在地的專勤隊，或撥打24小時免付費「外來人士在台生活諮詢服務熱線1990」尋求協助；春節期間「外來人士在台生活諮詢服務熱線1990」提供國語、英語、日語諮詢服務，平日上班時間更增加提供越南、印尼、泰國、柬埔寨語的諮詢服務，外國朋友或新住民無論在台灣或國外遇有生活上的問題，可撥打「1990馬上幫您」熱線諮詢。（編輯：楊凱翔）1130208