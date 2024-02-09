1925專線不打烊 竹市社區心理中心供諮商

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）為協助面臨心理低潮的民眾度過困境，快樂迎接農曆春節，衛生福利部安心專線1925春節不打烊，提供24小時免費心理諮詢服務，竹市社區心理衛生中心也提供心理諮商。

新竹市政府衛生局提供新聞資料指出，精神疾病患者的及時、穩定就醫很重要，可有效降低疾病對周遭他人影響，營造友善包容環境，也能提升接受照顧的意願，降低病友對各項照護資源的排斥。

竹市衛生局指出，民國111年9月成立竹市社區心理衛生中心，結合醫療院所、民間團體，針對罹患較嚴重精神疾病的病友提供社區關懷照顧，協助病友維持較穩定的精神醫療。

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為協助正面臨心理低潮的民眾度過困境，快樂迎接農曆春節，衛生局指出，衛生福利部安心專線 1925（依舊愛我）春節不打烊，提供24小時免費心理諮詢服務，同時也可向竹市社區心理衛生中心尋求心理諮商，避免自傷或自殺行為的憾事發生。

竹市社區心衛中心提供新聞資料指出，建議可主動對心理低潮的人採取關懷策略，透過電話、簡訊表達關懷，並邀請參與聚會活動，若身旁親友持續低落或表達負面訊息時，可撥打24小時免費安心專線1925，將有專業人員提供服務。（編輯：林恕暉）1130209