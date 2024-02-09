防春節住宅火災 內政部提醒注意爐火與用電安全

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（中央社記者賴于榛台北9日電）今天是除夕夜，內政部說，去年春節假期發生不少住宅火災，起火原因第1名為電氣因素，其次為爐火烹調，提醒民眾在享受連假之際，要注意爐火「人離火熄」以及用電「五不一沒有」，安全過好年。

內政部今天透過新聞稿指出，根據消防署統計，去年春節期間共發生142件住宅火災，造成9人死亡及6人受傷，而起火原因，第1名為電氣因素，占41.5%，其次為爐火烹調，占21.8%。

內政部說，春節期間準備圍爐年菜時，務必注意「人離火熄」，不要因為一時聊天而忘記還在煮菜，導致油鍋起火，也要定期清洗排油煙機及排油煙管積附的油垢，以免積垢引火。另外，爐具最好選用具有熄火安全裝置或溫度感知功能，並避免佳餚長時間烹煮而乾燒引火，或溢出熄滅爐火造成瓦斯外洩，引發危害。

此外，內政部呼籲，民眾用電務必做到「五不一沒有」，電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物，以及沒有安全標章的電器不要使用，平時應定期檢查臥室、客廳及廚房等大量用電處所的安全，防範電氣火災。

內政部表示，請民眾務必養成用火用電好習慣，一起守護居家安全，平安團聚過好年。（編輯：林淑媛）1130209