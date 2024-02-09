春節傳染病流行高峰 156家特別門診照常營業

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）過年連假今天邁入第2天，疾管署提醒，流感及COVID-19疫情仍處流行高峰，強烈冷氣團來襲，加上返鄉人流南來北往，若不慎被傳染，全台有156家醫療院所特別門診春節照常營業。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料，今年自1月以來，多種呼吸道病原體同時於社區中活動，類流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現呈上升趨勢或處流行期，依據往年經驗，急診類流感就診人次於農曆春節期間將達高峰。

疾管署今天上午透過新聞稿表示，民眾在假期期間，出席聚會或聚餐等場合，建議佩戴口罩，落實個人衛生防護措施，留意自身健康狀況。如身體不適，應在家休息，阻斷病毒傳播風險。

各縣市衛生局規劃呼吸道傳染病特別春節門診醫院共計156家，開設約1155診次，含347診次兒科特別門診，照顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人就醫需求，已陸續公布相關就醫資訊於衛生局網站。疾管署建議如有症狀需就醫，優先選擇就近診所或醫院門診，避免湧入急診。

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疾管署提醒，民眾若自身或親友為65歲以上長者、具慢性病史等高危險群，應特別留意健康狀況，提高警覺如出現呼吸困難、急促、發紺缺氧等危險徵兆，應儘速就醫，配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

疾管署呼籲，符合XBB疫苗接種資格的民眾，應儘速接種。民眾出遊、聚會應落實拱手不握手，注意手部與呼吸道衛生，打噴嚏應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，室內聚會時注意通風，降低疾病傳播風險。（編輯：管中維）1130209