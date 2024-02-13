提早關燈10分鐘 全台1天可減6萬噸碳

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（中央社記者張雄風台北13日電）政府已宣誓2050淨零，環境部表示，一般民眾也能透過節電方式加入減少碳排放的行列。例如提早關燈10分鐘，全台1天就能節省1萬多度的電，相當於減少6萬多公噸的碳排放量。

隨著政府宣誓2050淨零，減碳成為顯學，雖然大多議題都在討論排碳大戶應如何減排、碳費該怎麼收，其實一般民眾在日常生活中輕易就能響應減碳行動。

環境部說明，根據經濟部2022年發布的「歷年各部門燃料燃燒二氧化碳排放量」資料顯示，2021年全台住商用電占11.69%，是第三用電大戶。「用電」這件事經常被提醒和討論，而它就是住家碳排放最主要的來源。

環境部說，一般民眾直觀的想法，節電可能是夏天熱浪來襲、冬天冷鋒過境，不吹冷氣、不開暖氣等。但其實節電不用這麼辛苦，只是提早關燈10分鐘，全台1天就能節省1萬多度的電，減少6萬多公噸的碳排放量。

其他節電的方式，環境部舉例，如汰換老舊家電，使用節能電器及省水設備；使用延長線選擇帶有開關的設計，不使用電器時記得關閉電源；在比較不常使用的空間裝設感應式燈具；定期清理冰箱，並且檢查冰箱門的密封性；冷氣設定在攝氏26至28度，使用時搭配電風扇讓循環更好，並且定期清洗濾網，提升冷氣運轉效率。

根據環境部「中華民國國家溫室氣體排放清冊報告（2023年版）」統計資料顯示，住商部門溫室氣體排放氣體，以二氧化碳為大宗，其次為甲烷及氧化亞氮，整體排放趨勢自2005年起至2017年達到峰值，爾後逐漸趨緩。

據統計，2021年住商部門溫室氣體排放量為57.985百萬公噸，其中住宅及商業部門溫室氣體排放量為31.340及26.640百萬公噸，占住商部門的比重分別為54.05%、45.94%。（編輯：陳政偉）1130213