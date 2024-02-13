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陰道沖洗器為醫療器材 衛福部提醒不適用日常保養

2024/2/13 12:02
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（中央社記者陳至中台北13日電）近日日夜溫差大，女性穿著不透氣的厚重衣物，較易出現陰道感染。衛生福利部提醒，陰道沖洗器也是一種醫療器材，民眾使用前要詳閱產品說明，並留意不適合用於日常保養或避孕灌洗。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿，冬季因穿著厚重衣褲，尤其是不透氣的緊身內搭褲，女性易發生陰道感染，產生搔癢不適感、分泌物增多，往往會使用「治療用陰道灌洗器（沖洗器）」來呵護私密處健康。

食藥署提醒，沖洗器有多種類型，包括瓶狀、袋狀等，都屬於醫療器材，廠商要有許可證才能製造或輸入。沖洗器不包括灌洗液，主要用途是在治療時搭配使用，並不適合用於日常保養或避孕灌洗，請民眾購買前要檢查外盒有無標示許可證字號，使用前一定要詳閱產品說明書。

民眾如有查詢許可證需求，可使用食藥署網站的「西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢作業」功能；如果醫療器材引起不良反應，可撥打「全國藥物不良反應通報中心」專線。

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衛福部表示，春節期間民眾身體不適有用藥需求，應到合法醫療機構、藥局及藥粧店取得，不要任意購買地攤、夜市或遊覽車上販賣的藥品。用藥前應瞭解藥品成分、適應症、用藥方法、副作用等。

慢性病患者過年期間應遵循醫囑，「過年放假，吃藥可別跟著放假。」不能自行停藥、減藥。衛福部建議可運用藥盒及用藥紀錄工具，標記藥品用法用量及服藥時間，降低錯用機率。（編輯：謝雅竹）1130213

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