農業增匯不只造林 春節後可望添土壤管理方法學

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）全國森林碳匯已可抵減國內溫室氣體排放量7.36%，農業部並設定2040年增匯1000萬公噸二氧化碳當量，且不只造林。農業部說，可望在春節後增加數種改進農業土壤管理的方法學。

根據農業部估計，全國森林碳匯年約吸收2150萬公噸二氧化碳當量，可抵減全國溫室氣體排放2億8311.4萬公噸二氧化碳當量的7.36%；為促進國家目標2050年淨零排放達成，農業部再設定2040年要增加1000萬公噸碳匯目標，約是全國森林碳匯的一半。

碳權交易上路象徵排碳有價，要取得碳權至台灣碳權交易所交易，須依照環境部公告的「溫室氣體自願減量專案方法學」操作，並擬計畫向環境部申請送審。

農業部除林業及自然保育署所掌管的造林專案、人工林撫育及竹林經營專案，已有可操作的方法學，資源永續利用司已再彙整數種方法學，擬於2月初送環境部審查，預計春節後展開審查，通過後公告。

資源永續利用司說明，整體來說，現在積極研議的是「改進農業土壤管理的方法學」，像是「草生栽培」，就是在裸露的土壤上種植一些草，可減少土壤裸露被下雨淋洗、風蝕，可促進土壤有機質固定、減少流失或被擾動，藉此增進土壤的固碳性。

其次與肥料有關的方法，例如使用有機肥也可以增加碳匯，因為從肥料產製到施用的整體過程，碳排量都比製作、使用化肥低。又例如使用經過精準加工處理製成的緩釋型肥料，肥料中的養分釋放速度可與作物的吸收速率相吻合，提高養分利用率、省肥，減少碳排。

改變肥料施用方式，也是減少碳排的方法之一，例如「深施」，可減少肥料釋放到空氣中，可有較長時間的施肥效果。

改變耕作方式也能增進碳匯，例如低耕犁可減少土壤因為翻動，進而跟地表空氣產生化學作用散逸出溫室氣體的量。

另外，研究顯示使用微生物製劑或是真菌，可調整土壤的團粒結構，強化把碳抓在土壤裡的效力。（編輯：管中維）1130214