高雄首選農產蜂蜜蜜棗 登東京電視購物頻道

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）「高雄首選」農產首度躍上東京電視購物頻道「虎之門市場」，該電視購物頻道首次與高雄市政府攜手合作，為高雄量身打造推出特別企劃，專程搭機來台前往高雄取景拍攝。

「虎之門市場」頻道自2012年4月播出至今，受日本消費者喜愛屢創收視佳績。高雄市農業局今天表示，日本消費者能在購物台直接下單預購高雄當季蜜棗、龍眼蜂蜜及荔枝蜂蜜等明星商品，由產地送達消費者手上。

「虎之門市場」拍攝團隊於農曆年後抵達高雄拍攝取景，深入農村將產品「源頭」的安全把關及職人精神傳遞日本消費者，上架農產品將於29日、3月4日播出，除在「東京電視台」播出外，節目將在「大阪電視台」、「北海道電視台」、「愛知電視台」、「瀨戶內電視台」、「TVQ九州放送」等6家電視台同時播出，涵蓋率達日本總人口70%。

採訪過程中，東京電視台特派主播「馬場桃子」首次嘗試台灣高雄蜜棗，興奮表示高雄蜜棗口感清脆且多汁清甜，直呼能在產地直接品嘗到高雄明星水果蜜棗真是太「西阿挖誰(幸福)」了。

馬場桃子表示，原來不同種類的蜂蜜風味完全不同，龍眼蜂蜜的風味濃郁，適合與吐司或起司一同享用，而清甜帶有花香的荔枝蜂蜜適合加入紅茶品嘗。台灣常見的蜂蜜水作法更讓她驚呼「太奢侈」，高雄蜂蜜多種不同享用方法透過主播活潑表達方式，讓日本消費者對高雄留下深刻印象。

依農業局行銷輔導科資訊，每年1至3月間，高雄著名的蜜棗是消費者送禮首選。高雄市蜜棗種植面積約737公頃，為全國最大生產地，不只種植面積第一、品質第一，評鑑比賽年年拿下大獎。這次上架日本購物頻道的優質果品選定阿蓮區裕泰農場的棗太子，果型圓潤飽滿，果肉細緻、皮薄多汁，農友陳明輝拍攝接受訪談表示，顆顆棗太子搭配最新科技「光波選別機」進行分級，讓消費者感受到嚴格把關優等品質。

另外來自高雄大崗山的文誠蜂蜜，為台灣第一家打入日本市場的蜂蜜品牌，上架產品為初聞清甜而入口濃郁的龍眼蜜及帶有清新荔枝香氣的荔枝蜜組合，兩款蜂蜜風味、口感全然不同。

拍攝團隊前進產地，專訪創辦人陳聰文養蜂近60年心得，強化高雄養蜂職人精神，第二代陳政誠投入後，創立自有品牌「文誠蜂蜜」，一路完成田野調查、風味品測、通路競品調查、區域實戰銷售，並開發符合日本食品法規商品等相關建置，這次成為日本購物台首選主打商品，透過宣傳影片向日本消費者傳遞屬於高雄的甜蜜故事。

高雄市農業局近年來以「高雄首選」打響農產名號，局長張清榮表示，日本為重點外銷市場，高雄鳳梨、荔枝、香蕉等都有穩定成長。蜜棗在2016年底獲日本開放輸入，由於日本消費者對於蜜棗相對陌生，高雄除透過東京國際食品展開拓農產外銷通路；去年也成為台灣首度前進東京葛西市場舉辦蜜棗拓銷活動的團隊。（編輯：孫承武）1130219