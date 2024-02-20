碳費審議會委員擬2月底定案 3月至少開會2次

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（中央社記者張雄風台北20日電）環境部今天初步遴選碳費審議會的學者專家委員，預估2月底會確認所有委員、共21名，接著在3月將會召開至少2場碳費審議會，仍訂在第1季對外公布碳費費率。

環境部舉辦媒體餐敘，環境部長薛富盛接受媒體聯訪時表示，今天會召開碳費審議會委員遴選會議，從近80名各界推薦、4個領域的學者專家來遴選，接著會將名單送到環境部再進行勾選。

薛富盛指出，今天選出是學者專家，最後會有8名；在碳費審議會中，還有各部會代表共7名、公民團體代表6名，總計有21人，預估2月底會定案。

組成之後，預計3月就會召開審議會，環境部會提供多方面的資料，希望在審閱資料後，訂出合理、兼顧國家減碳目標及環境永續、產業發展的費率。

其中在公民團體部分，薛富盛進一步說明，包含環保團體、與社福相關團體，另外也會有產業公協會等，會衡量平衡性；減碳議題關乎國家發展，因此不會只侷限在環團，而是考量不同面向。

薛富盛說，目前規劃是在3月將召開2次碳費審議會，「但很可能會更多次」，由環境部次長擔任召集人，仍然訂定在今年第1季對外公布碳費費率。（編輯：管中維）1130220