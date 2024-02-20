4月起民生用電擬漲 薛富盛：電價調整與碳費有關

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（中央社記者張雄風台北20日電）4月起民生電價擬不分級距全漲，環境部長薛富盛今天說，電價調整與碳費一定有關係；會持續推動碳費，將該做的工作都做好，目前仍訂第1季公布碳費費率，明年正式收費。

4月起民生電價擬不分級距全漲，經濟部長王美花表示，台電目前累積虧損，若沒有政府預算撥補或調漲電價，於年底會有財務危機，電價目前還沒定案，但用電大戶會承擔較多義務，並減緩對一般民眾影響。

薛富盛接受媒體聯訪時表示，台灣與國外相比，電費的確相對偏低，但政府也會考量對民生的衝擊；環境部在電價審議會中也有代表出席，會在適當時機表達關於電價及碳費的關係，提供給電價審議會委員參考。

薛富盛強調，「電價調整與碳費一定有關係」，但關聯性並不是那麼大，因為對台電或其他電力生產者徵收的碳費，有扣除其提供給下游消費者所使用的量。

若4月起調漲電價，而3月又要公布碳費費率，各界關心是否會對民生造成衝擊。薛富盛說，政策及政務推動不會因單一事件造成影響，會持續推動，該做的工作都做好，目前仍規劃碳費在明年企業正式繳費。

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薛富盛說，預計3月就會召開至少2場碳費審議會，環境部氣候變遷署會提供多方面的資料，希望委員在審閱資料後，訂出合理、兼顧國家減碳目標及環境永續、產業發展的費率，仍訂定在第1季對外公布碳費費率。

環境部規範，屬應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量排放源，且全廠（場）的直接排放及使用電力的間接排放，溫室氣體年排放量合計值達2.5萬公噸二氧化碳當量以上的電力業及製造業（排碳大戶）為收費對象。（編輯：管中維）1130220