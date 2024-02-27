更多編輯台推薦新聞：
學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看
生活

學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

澎湖復育海草有成 近10年面積增約50倍

2024/2/27 17:19（2/27 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心投入海草床修復與保育，民國103年改良海草移植根狀莖法，在澎湖通梁淺坪海域種植60平方公尺海草，目前已增長近50倍。圖為龍占科魚類與海草床。（農業部水試所提供）中央社記者張雄風傳真 113年2月27日
農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心投入海草床修復與保育，民國103年改良海草移植根狀莖法，在澎湖通梁淺坪海域種植60平方公尺海草，目前已增長近50倍。圖為龍占科魚類與海草床。（農業部水試所提供）中央社記者張雄風傳真 113年2月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）農業部水試所今天表示，自103年起澎湖改良海草移植，種植面積由原本的60平方公尺，迄今增長近50倍；目前持續與大學和當地社區合作，期望復育海草床甚至達到抵換碳匯等目的。

農業部水產試驗所今天發布新聞稿表示，自1930年代以來，全球的海草數量持續遞減，以每30分鐘1個足球場的速度在流失，消失海草的面積已達30％。

水試所澎湖漁業生物研究中心為國內最早投入海草床修復與保育研究的單位，最早始於103年以改良海草移植的根狀莖法，在澎湖通梁淺坪海域種植了60平方公尺的海草，迄今所移植的海草已增長近50倍。

水試所指出，在此期間，也陸續於重光及虎井等海域進行海草床修復，並於111年在重光海域協助澎湖縣政府劃設台灣首次以復育海草為目的的保護區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，為因應「2050淨零碳排」政策，水試所也將與國立海洋大學及高雄科技大學合作，探討不同時期復育所形成的海草床增匯效益差異，並邀請社區共同參與海草復育與水產種苗放流，期望能達到復育海草床、提高生物多樣性、增裕漁業資源，甚至達到抵換碳匯等目的。

聯合國為確保生物多樣性存續及防止海洋環境劣化，在2020年將海草生態系統納入全球生物多樣性框架和生物多樣性公約（CBD），將3月1日訂為世界海草日（World Seagrass Day）。水試所也將於3月1日與國際接軌響應辦理「世界海草日」活動，也是首次在台辦理「2024第二屆世界海草日-澎湖宣言」活動。（編輯：陳清芳）1130227

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.14