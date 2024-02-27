澎湖復育海草有成 近10年面積增約50倍

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（中央社記者張雄風台北27日電）農業部水試所今天表示，自103年起澎湖改良海草移植，種植面積由原本的60平方公尺，迄今增長近50倍；目前持續與大學和當地社區合作，期望復育海草床甚至達到抵換碳匯等目的。

農業部水產試驗所今天發布新聞稿表示，自1930年代以來，全球的海草數量持續遞減，以每30分鐘1個足球場的速度在流失，消失海草的面積已達30％。

水試所澎湖漁業生物研究中心為國內最早投入海草床修復與保育研究的單位，最早始於103年以改良海草移植的根狀莖法，在澎湖通梁淺坪海域種植了60平方公尺的海草，迄今所移植的海草已增長近50倍。

水試所指出，在此期間，也陸續於重光及虎井等海域進行海草床修復，並於111年在重光海域協助澎湖縣政府劃設台灣首次以復育海草為目的的保護區。

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此外，為因應「2050淨零碳排」政策，水試所也將與國立海洋大學及高雄科技大學合作，探討不同時期復育所形成的海草床增匯效益差異，並邀請社區共同參與海草復育與水產種苗放流，期望能達到復育海草床、提高生物多樣性、增裕漁業資源，甚至達到抵換碳匯等目的。

聯合國為確保生物多樣性存續及防止海洋環境劣化，在2020年將海草生態系統納入全球生物多樣性框架和生物多樣性公約（CBD），將3月1日訂為世界海草日（World Seagrass Day）。水試所也將於3月1日與國際接軌響應辦理「世界海草日」活動，也是首次在台辦理「2024第二屆世界海草日-澎湖宣言」活動。（編輯：陳清芳）1130227