從景點美食尋靈感 青年結合金門文化創作商品

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（中央社記者許秩維台北5日電）由青年藝術家組成的「蘭陽聚」團隊，透過景點參訪、美食巡禮、與住民交流等方式獲取靈感，創作具金門在地文化特色的服裝與商品，獲青年署尋找感動地圖實踐計畫金獎。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵青年利用暑假透過壯遊認識台灣，青年發展署辦理「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」，希望青年與各地人文社會深度互動，以不同角度觀看台灣之美，展現對土地與文化議題的關懷。

113年「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」於即日起至3月15日受理徵件，兩人以上即可組隊進行壯遊提案，高中職在學生可報名「扎根種子組」，18至35歲青年報名「圓夢青年組」，入選團隊除了可獲得新台幣2至8萬元的實踐獎金，還能參加年度成果徵選。

獲得112年尋找感動地圖實踐計畫扎根種子組金獎的「蘭陽聚」團隊，由4名宜蘭青年藝術家所組成，結合團員不同的藝術專業領域，透過金門的景點參訪、美食巡禮與住民交流等方式獲取靈感，並結合書法與舞蹈等元素，創作具有金門在地文化特色的服裝與周邊商品。

蘭陽聚團隊也邀請當地的藝術家及熱音社好友們，共同舉辦「時尚MODEL金獎秀」，並於返台後舉辦3場策展講座，期望透過產官學合作，推動續辦展演，同時提出「交換家鄉」概念，讓更多人了解更多他鄉的故事。

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獲得扎根種子組銀獎的「一隻鯊魚」團隊，由4名對海洋議題充滿熱忱的學生組成，為推廣長期被忽視的海洋議題、探究海洋保育法，團隊拜訪相關領域的學者、海洋保育署、黑潮海洋文教基金會等單位，了解海洋政策研擬過程，以及國內外的法規差異。

「一隻鯊魚」團隊透過淨灘活動，實踐自身的環保理念，更前往尖山發電廠深入了解濱海發電廠議題。團隊成員也透過計畫，更認識海洋保育相關法律與政策，並重新檢視對海洋的認知。（編輯：李亨山）1130305