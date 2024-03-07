森林經營等4案碳匯方法學預告 環部：交委員會審查

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（中央社記者張雄風台北7日電）環境部近日預告農地管理方法學草案，未來有望再增國內自然碳匯計算方式；截至目前已預告4案、包含森林經營、竹林經營及農地管理等3面向方法學，將交由委員會討論。

環境部氣候變遷署近日預告「改進農業土地管理方法學」溫室氣體減量方法草案，未來有望再新增1項自然碳匯的方法學。

根據資料，國內自然碳匯方法學僅有「造林與植林碳匯專案活動」1項。農業部已陸續新增如「森林經營碳匯專案活動」、「竹林經營碳匯專案活動」及本案「改進農業土地管理」等方法學送氣候署審查。

另外，由社團法人國際氣候發展智庫學會同樣也提出「森林經營碳匯專案活動」待審；因此共計4案。

氣候變遷署減量交易組組長蘇意筠告訴中央社記者，方法學的審查類似審查環評案件，有分初審及大會。氣候署會邀集委員和專家學者組成專案小組審查，初審以召開2次為原則，初審處理完（包含申請單位修正、補件完備）之後再送審議會（大會）審查，通過後才算是方法學確立。

蘇意筠表示，諸如森林經營、竹林經營等案已收集完各界意見，而農地土地管理方法學草案才剛進入預告階段；目前已先將收集的意見交給委員參考，接著再由委員來決定何時召開初審會議及是否併案審查。

其中在「森林經營」的方法學有2個單位提出，蘇意筠說，就書面資料來看，此2案內容相似度高，未來是保留2種方法學、或是能「2合1」，還需經由委員會討論。

蘇意筠指出，原則上草案收集完意見後，都會盡速召開初審；而審議會（大會）約每月召開1次，不過審查的進度仍要視申請單位補件情況而定，因此不好評估最快能完成審查的時間。

至於海委會日前表示已完成「藍碳方法學」，蘇意筠說尚未收到送審文件。（編輯：李亨山）1130307