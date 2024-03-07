排碳大戶550家 是否繳碳費看113年排放量

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（中央社記者張雄風台北7日電）根據環境部最新資料，111年排碳大戶由原本的512家，增加至550家，主要原因可能與新設廠或生意暢旺提高能源使用有關；這550家是否要繳碳費，仍須以今年碳排量結果而定。

環境部氣候變遷署日前更新111年符合應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量排放源事業共550廠（場），直接排放量合計約223.2百萬公噸二氧化碳當量，能源間接排放量合計約56.9百萬公噸二氧化碳當量。

環境部氣候變遷署排放管理組長郭孟芸告訴中央社記者，若年排放量跨過2.5萬公噸門檻的排碳大戶要停止登錄，必須連續3年年排放量皆未達2.5萬噸；也就是起徵碳費這段期間，這550家業者都是應盤查登錄的對象，至於是否550家都需要繳交碳費，則要視今年排放量的結果而定。

去年11月底登錄的資料，排碳大戶仍為512家。郭孟芸說明，其實每年都會略有一些變化，如工廠不運作，或是新設廠、改善排放等情況，甚至與當年景氣也可能相關，若生意暢旺，也可能增加能源或電力使用等。

根據資料，若加總直接、間接排碳量，包含台電、台塑化、中鋼、台積電等皆在排碳前段班。

此外，過往每年都會顯示各行業別的年排放量占比，環境部卻悄悄將111年的占比圖下架。

郭孟芸以電力供應解釋，若單就數字計算，會變成發電、用電都納入，「也就是台電發電排的碳和工廠用電的碳都算進去」，但實際上並沒有那麼多；會有這樣的現象是由於單一廠家及國家排放清冊設定的排放量（分母）不盡相同，為避免偏頗，因此決定不再顯示行業別占比。

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根據現階段規劃碳費收費辦法草案，溫室氣體年排放量合計值達2.5萬公噸二氧化碳當量以上的電力業及製造業為收費對象；須將今年全廠溫室氣體排放量，於明年4月底前完成盤查登錄，再依收費辦法於明年5月底前採網路申報方式申報碳費；也代表今年起台灣正式進入排碳有價的時代。

至於碳費費率及計算公式等，仍待碳費費率審議會開會討論；環境部強調會在今年第1季對外公布。（編輯：管中維）1130307