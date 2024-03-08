美感教科書交流會 集結跨界人才提升設計品質

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（中央社記者陳至中台北8日電）有美感的教科書能提升學生的學習興趣。教育部定期舉辦「教科書設計現場交流會」，每場次都有超過200名設計師、插畫家及出版社編輯等專業人士參與，不斷改善教科書品質。

教育部今天發布新聞稿，民國107年起委託台北市立大學辦理「美感教科書研究計畫」，與美感細胞協會合作舉辦現場交流會，每場次都有超過200名專業人士參與，從封面設計、學習內容編排、插畫繪製、攝影圖照等主題切入，探討如何提升整體閱讀流暢及功能性，精進教科書設計邏輯與品質。

教育部指出，交流會中除了分享歷年成果，也邀請業界新銳設計師參與提案，研討不同學科、不同年齡學生的認知需求及閱讀喜好風格呈現。

「早起設計事務所」設計師官官表示，交流會是設計師難得與各出版社編輯人員面對面交流意見的場合，可提升對彼此的了解與信任，強化長期正向合作。

「走向設計」設計師左拉也說，透過交流會能了解製作教科書的困難與挑戰，更貼近現場教學實況。

教育部指出，美感教科書計畫近年的方向，除比較分析台灣及日本的設計風格外，也逐年研究互動設計、知識層級系統，並結合數位學習，從各個面向提升學生自主學習的動力。（編輯：管中維）1130308