精品級郵輪看上蘭嶼 可望年底前首度成行

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台灣郵輪市場快速恢復，精品級的珊瑚探險郵輪表達不少外國旅客想探索蘭嶼，航港局預計3月底召集相關單位開會，若一切順利，今年底可望首度有郵輪到蘭嶼。

航港局官員告訴中央社記者，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，國外郵輪透過台灣的代理，向航港局探詢靠泊蘭嶼相關問題，因不少往來東北亞與東南亞間的精品級郵輪，經過台灣東部外海時，看到綠島和蘭嶼引起高度興趣，疫情後又來洽詢，珊瑚探險郵輪希望選擇蘭嶼為航程中的一處秘境小島。

航港局將郵輪業者的相關規畫轉交給台東縣政府、蘭嶼鄉公所、海巡署等單位，預計3月底召開會議，若一切順利，年底前可望成行。

根據郵輪業者向航港局傳達的訊息，想要登島蘭嶼的原因之一，是對南島語系發展好奇，因得知蘭嶼原住民與菲律賓小島原住民某些語言相通感興趣，想將菲律賓小島與蘭嶼安排在同一航程。

不過，航港局官員說，蘭嶼的港口太小，即使小型郵輪也無法靠泊，目前研議方式是郵輪停在外海，由旅客搭接駁船上島。

珊瑚探險郵輪（CORAL EXPEDITIONS AUSTRALIA）旗下的珊瑚冒險家（CORAL ADVENTURER）去年10月首航台灣，並以基隆為母港，旗下另一艘姊妹船-珊瑚地理學家（CORAL GEOGRAPHER）預計今年10月21日以基隆港為母港，10月23日到花蓮港。

因郵輪公司的船期和行程都會調整，航港局研判，蘭嶼有機會被安排在珊瑚探險郵輪10月來台灣的行程中。

珊瑚探險郵輪可搭載的旅客人數是120人，根據公開的售價，每人每晚至少要新台幣1萬7000元以上。

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航港局去年籌組成立「亞洲跳島郵輪聯盟」，盼串連亞洲間的跳島旅遊，今年1月，航港局舉辦首屆「亞洲跳島郵輪聯盟」推介會，韓國、菲律賓、日本相關單位都派主管參加，包括皇家加勒比海、公主、荷美、名勝、三井、珊瑚、星凝等7大郵輪業者也派代表出席。

交通部統計，今年郵輪靠泊將超過460艘次，可恢復至疫情前7成；主要停靠基隆港、高雄港及花蓮港，進出港旅客超過80萬人次，可恢復接近疫情前8成；其中外籍旅客預估達16萬人次，可恢復至疫情前水準。（編輯：李亨山）1130309