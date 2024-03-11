更多編輯台推薦新聞：
西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鄭文燦：食安事件業者隱匿不報 可罰300萬、停歇業或註銷登記
首頁 / 生活

環澎2離岸風電環評再審 加強海纜布設說明

2024/3/11 16:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北11日電）環澎一、三離岸風電位於澎湖外海，目前尚在爭取獲配階段，今天於環境部初審。關於海纜上岸點位、路線規劃環委仍有意見，建議補充修正後再審；另外提醒與澎湖漁民等加強溝通。

環境部今天召開「環澎一離岸風力發電計畫環境影響說明書」，以及「環澎三離岸風力發電計畫環境影響說明書」等2案專案小組第2次聯席初審會議。

開發單位說明，此2案位於澎湖縣外海，環澎一風場面積約17.8平方公里，環澎三風場面積約27.8平方公里；環澎一離岸邊最近距離約37公里，水深約為50至65公尺，環澎三離岸邊最近距離約60公里，水深約為38至62公尺。

開發單位表示，2案最多各設置1座海上變電站，海纜自雲林縣台西鄉或四湖鄉，或由台灣電力公司公告「彰化離岸風電海纜上岸共同廊道範圍」南側廊道上岸；海纜埋設深度原則上以埋入海床下約1.5至2.0公尺為佳。

環評委員指出，報告中如懸浮微粒（PM10）、細懸浮微粒（PM2.5）及二氧化氮等空氣污染物，在工區內大最著地濃度超標3至5倍，應加強防制措施。

環委也建議開發單位刪除非上岸共同廊道範圍相關規劃（雲林部分）；另外，現在規劃海纜是由環澎一連接環澎三，再由環澎三連至彰化上岸，應考量其中任一風場可能無法取得核配的情境，檢討海線路線規劃，並強化說明海纜上岸工法。

環委也要求在地圖呈現2風場海纜路線規劃與其他開發單位管線、通信纜線相對位置，確認交錯情形。會議建議本案補充修正後再審。

由於2案風場範圍涉及澎湖縣漁民傳統作業漁場，當地漁民有反對聲音，今天最後也提出附帶建議，請開發單位加強與澎湖縣政府及馬公、湖西、白沙、西嶼、七美、望安等地區的利害關係人或團體、地方漁民溝通。（編輯：張雅淨）1130311

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.36