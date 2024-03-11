環澎2離岸風電環評再審 加強海纜布設說明

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（中央社記者張雄風台北11日電）環澎一、三離岸風電位於澎湖外海，目前尚在爭取獲配階段，今天於環境部初審。關於海纜上岸點位、路線規劃環委仍有意見，建議補充修正後再審；另外提醒與澎湖漁民等加強溝通。

環境部今天召開「環澎一離岸風力發電計畫環境影響說明書」，以及「環澎三離岸風力發電計畫環境影響說明書」等2案專案小組第2次聯席初審會議。

開發單位說明，此2案位於澎湖縣外海，環澎一風場面積約17.8平方公里，環澎三風場面積約27.8平方公里；環澎一離岸邊最近距離約37公里，水深約為50至65公尺，環澎三離岸邊最近距離約60公里，水深約為38至62公尺。

開發單位表示，2案最多各設置1座海上變電站，海纜自雲林縣台西鄉或四湖鄉，或由台灣電力公司公告「彰化離岸風電海纜上岸共同廊道範圍」南側廊道上岸；海纜埋設深度原則上以埋入海床下約1.5至2.0公尺為佳。

環評委員指出，報告中如懸浮微粒（PM10）、細懸浮微粒（PM2.5）及二氧化氮等空氣污染物，在工區內大最著地濃度超標3至5倍，應加強防制措施。

環委也建議開發單位刪除非上岸共同廊道範圍相關規劃（雲林部分）；另外，現在規劃海纜是由環澎一連接環澎三，再由環澎三連至彰化上岸，應考量其中任一風場可能無法取得核配的情境，檢討海線路線規劃，並強化說明海纜上岸工法。

環委也要求在地圖呈現2風場海纜路線規劃與其他開發單位管線、通信纜線相對位置，確認交錯情形。會議建議本案補充修正後再審。

由於2案風場範圍涉及澎湖縣漁民傳統作業漁場，當地漁民有反對聲音，今天最後也提出附帶建議，請開發單位加強與澎湖縣政府及馬公、湖西、白沙、西嶼、七美、望安等地區的利害關係人或團體、地方漁民溝通。（編輯：張雅淨）1130311