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環境部：造林可增碳匯 不直接等同取得碳權

2024/3/12 16:42（3/12 17:33 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張雄風台北12日電）今天是植樹節，環境部表示，造林可增加自然碳匯，但碳匯並不直接等同於減量額度（碳權），減量額度也並非自然碳匯的唯一價值，呼籲事業不得宣稱參與活動可以取得碳權。

環境部發布新聞稿表示，造林後林木生長可以增加碳匯，本就有助於2050淨零目標，近來國內各界高度關切造林植林取得「減量額度」，部分事項有誤導大眾之虞。

環境部強調「事業不得宣稱參與活動可以取得碳權」。以造林增加的碳匯取得減量額度，執行者應依審定公開的減量方法執行自願減量專案，經註冊審查、持續執行數年並監測，才能依監測得到的實際增匯量提出申請、再由環境部審查；也就是，事業若主辦節能減碳相關活動，不得宣稱參與者可以取得碳權，誤導民眾參與。

此外，環境部表示，目前市面上出現許多減碳或碳淨零相關學院及課程，宣稱上完課可以成為碳權交易師、碳匯開發師、碳交易管理師等，皆未獲「氣候變遷因應法」認可。

環境部指出，碳匯開發需要規劃合理的造林方式及撫育措施，並就造林範圍設定合理的監測樣區、頻率及方法等，經過持續數年投入資金及人力確實執行，並非坊間所謂「開發師」、「管理師」可獨立執行。

環境部並提到，林木生長可固碳本就有助於國家增加碳匯，若要以增加的碳匯取得減量額度，則必須是人為經營的造林增匯活動，證明是經過努力以符合自願減量機制的外加性要求。

環境部呼籲，有鑑於造林植林的增匯效益，已將「增加森林面積」、「強化森林經營管理」及「提高國產材利用」納為台灣2050淨零排放中「自然碳匯」下針對森林部分的3大重點推動策略。

根據資料，國內自然碳匯方法學目前僅有「造林與植林碳匯專案活動」1項。農業部已陸續新增如「森林經營碳匯專案活動」、「竹林經營碳匯專案活動」及「改進農業土地管理」等方法學送氣候署審查；另外，社團法人國際氣候發展智庫學會同樣也提出「森林經營碳匯專案活動」待審；因此共計4案。（編輯：管中維）1130312

#淨零台灣
#碳匯
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