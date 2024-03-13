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青年體驗學習舞蹈與劇團 盼成跨域藝術創作者

2024/3/13 10:21
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（中央社記者許秩維台北13日電）對表演藝術感興趣的陳丰怡，在高中畢業後透過青年體驗學習計畫，加入舞蹈工作室習舞，還參與劇團運作，並因此找到未來目標，希望成為跨領域藝術創作者。

為幫助高中職應屆畢業生確立未來人生目標和方向，教育部與勞動部自民國106年起推出青年教育與就業儲蓄帳戶方案，鼓勵高中應屆畢業生透過職場體驗、學習和國際體驗累積經驗，待確定未來目標後，再決定就學或就業。

教育部今天發布新聞稿指出，113年「青年教育與就業儲蓄帳戶方案─青年體驗學習計畫」將於3月18日上午11時截止報名，此計畫鼓勵高中職畢業生進入大學前，透過2至3年自主學習與探索，發展未來人生方向，有興趣者可上網報名 （https://young.cloud.ncnu.edu.tw/）。

110年自海聲華德福實驗高中畢業的陳丰怡，希望在進入大學前有充分時間探索表演藝術領域，於是參與青年體驗學習計畫。

為實現自己的理想，她加入舞蹈工作室習舞，初期常忘記動作，不像其他學員1堂課就能學好1支舞；意識到自己和別人的差距後，她體認到肢體線條、力道、協調性都需要練習，於是更頻繁上課，即使抽筋也不放棄練習，在6個月後通過徵選成為儲備舞者，更被邀請加入舞團。

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自認較感性的陳丰怡提到，自己對舞台前的演出得心應手，但對舞台後的工作卻相對陌生；為了平衡感性與理性，她加入嘉義「阮劇團」，學習專案的流程運作，豐富藝術行政實務經驗；在體驗學習的尾聲，還為自己安排「全台野台戲小壯遊」，近距離體會演員投注角色的認真與專注、學習身段與唱功。

陳丰怡分享，在2年體驗學習中，除了舞蹈水平和心態有了很大轉變，也學到遭遇挫折時能平靜面對；現在她不僅成為有自信站在第一排的舞者，還學習到整合的行政能力，更確定想成為跨領域藝術創作者的目標，她也選讀東華大學縱谷跨域書院學士學位學程，期望增加影片剪輯等實作經驗，培養跨領域整合的能力。（編輯：李亨山）1130313

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