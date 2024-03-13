增設造橋交流道環差過關 補土石暫存容量等

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（中央社記者張雄風台北13日電）政院核定造橋交流道工程案經費逾20億元，此案去年底通過環評初審後，今天在環評大會審查。環委要求加強說明土石增加暫存區容量是否足夠、運輸車次規畫等，建議補充修正後通過。

行政院去年宣布核定新台幣逾20億元建設經費，指示交通部全力配合造橋交流道工程案，並期許中央地方攜手，讓工程加速提前完成。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第10次會議，審查「中山高速公路新竹－員林段拓寬工程環境說明書第4次環境影響差異分析報告（增設造橋交流道工程）」。

開發單位交通部高速公路局表示，造橋鄉民眾進出高速公路需迂迴繞行約18至23分鐘，增加地區交通負荷，本計畫利用原造橋收費站和腹地增設造橋交流道，分擔頭份及頭屋交流道部分車流。

高公局進一步說明，交流道型式以苗14線為聯絡道，採半套鑽石型交流道配置，設置北入、南出共計2支匝道，即可提供目標年（民國130年）交通量運需求。

環評委員表示，由於開發過程中有如銀合歡、小葉欖仁和烏桕等共62株非原生樹種需移除處理，高公局承諾將以1：1比例補植原生樹種，另外也有原生種移植規畫，皆應說明移、補植的地點，以利未來存活率稽核。

此外，本次報告中變更土方量，在規畫階段及基礎設計階段落差大。開發單位說明主要是引用資料疏忽，造成初審、大會這2次報告的圖資地形變化大，其中又以南出匝道的道路工程、大地工程土方增加占比較大。

環委要求加強說明如土方暫存區容量是否足夠、運輸車次規畫合理性等，會議建議本案補充修正後通過。（編輯：李亨山）1130313