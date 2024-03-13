響應關燈日 機場公司3/14凌晨預演調整部分照明

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（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）桃園國際機場公司今天表示，配合23日「世界關燈日Earth Hour」活動，預計明天凌晨0時至3時，陸續於第一及第二航廈出入境大廳及D10候機室預演，將間歇性熄燈或降低照明。

機場公司晚間發布新聞稿表示，預演期間將間歇性熄燈或降低部分照明，同時透過航廈內電子看板及大廳廣播，同步向旅客及工作人員宣導提醒預演，降低對機場營運及旅客出入境作業影響，並號召以具體行動共同愛地球。

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機場公司說，為落實永續發展及節能減碳行動，後續將於23日晚間8時30分至9時30分，參加全球最大的自發性公益減碳行動「世界關燈日Earth Hour」，第一、第二航廈出入境大廳及D10候機室將間歇性熄燈或降低部分照明。

機場公司提醒旅客與機場大聯盟夥伴，14日預演及正式活動期間，航班起降正常，航廈內熄燈及降低照明都屬正常現象，歡迎大家一同響應關燈愛地球活動。（編輯：李錫璋）1130313