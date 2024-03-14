碳費審議會15日首次召開 環境部：不會去指導委員

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（中央社記者張雄風台北14日電）環境部明天將召開首次碳費費率審議委員會，環境部長薛富盛今天表示，諸如電價調整等相關議題都會在會中充分討論，並強調尊重委員意見，環境部不會去指導委員。

環境部昨天公布首屆碳費費率審議會委員21人名單，在多方考量民間團體對於碳費議題的關聯性及代表性，儘可能納入環保、社會公正團體及產業界等不同領域代表，將於15日召開首次審議會。

立法院社福衛環委員會邀請環境部長列席報告業務概況，並備質詢。

薛富盛會接前媒體聯訪時表示，明天會議會將過去準備的資料、目前的情況，與產業及民間團體溝通結果向委員說明，讓委員了解他們所肩負任務。

薛富盛指出，過去與經濟部及各單位都有討論，也有一些共識；明天會議大概不會馬上涉入費率決定，這個月底會再召開第2次會議，進入實質討論。

至於台電4月可能會調漲電費，外界關心再加上碳費徵收會影響通膨，薛富盛強調，相信委員會關切電價調整問題，也會於審議會中充分溝通。

薛富盛進一步提到，環境部不能只站在環境推動的考量，會衡量台灣與國際接軌情況；他以碳邊境調整機制（CBAM）為例，去年10月原訂就要申報碳足跡，但目前也只有10%的廠商申報，換句話說，新的政策推動，的確需要時間蘊釀，台灣第1次實施碳費徵收，過去非常努力，將基礎、該做的功課做完，也聽到業界有一些顧慮，也希望委員考量這點。

由於目前規畫碳費審議過程並未對外開放，薛富盛強調「沒有黑箱的問題」，任何會議會依不同性質，碳費非常專業，開放給民眾會把審議過程複雜化，但任何決議都會向社會大眾公布，歡迎各界提供聲音，這裡是非常好的交流平台。

薛富盛也重申，審議會尊重各委員意見，環境部不會去指導委員。（編輯：陳仁華）1130314