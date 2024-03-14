更多編輯台推薦新聞：
美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

清明連假前2個週休 國道採單一費率再7折收費

2024/3/14 14:05（3/14 14:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2019年清明連假國道車潮。（中央社檔案照片）
圖為2019年清明連假國道車潮。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北14日電）高公局今天指出，為鼓勵民眾提前返鄉掃墓，因此在清明節連假前2個週休（3月23日、24日、30日及31日，共4日），國道採單一費率再7折收費。

今年清明連續假期落在4月4日到4月7日，交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，為鼓勵民眾提前掃墓，以分散連假國道壅塞車流，高速公路於清明節連假前2個週休（3月23日、24日、30日及31日，共4日）採單一費率再7折收費。

高公局表示，根據統計實施通行費優惠連假前2個週休交通量，較一般週休約增加1成，可分散清明節掃墓車流。

高公局指出，經試算小型車單一費率再打7折的通行費率為每公里新台幣0.63元，台北（圓山）至高雄的通行費僅213元，較一般費率343元節省130元 ，至於短途（每天行駛里程在42公里以下）用路人費用略有增加，呼籲短途用路人改行駛地方道路。

高公局表示，因國5交通需求將大幅增加並影響壅塞情形，因此3月23日及30日上午5時到中午12時實施國5石碇、坪林交流道南向入口匝道封閉；3月24日及31日下午3時到晚間8時維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向高乘載管制。（編輯：李亨山）1130314

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.207