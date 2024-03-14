清明連假前2個週休 國道採單一費率再7折收費

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（中央社記者余曉涵台北14日電）高公局今天指出，為鼓勵民眾提前返鄉掃墓，因此在清明節連假前2個週休（3月23日、24日、30日及31日，共4日），國道採單一費率再7折收費。

今年清明連續假期落在4月4日到4月7日，交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，為鼓勵民眾提前掃墓，以分散連假國道壅塞車流，高速公路於清明節連假前2個週休（3月23日、24日、30日及31日，共4日）採單一費率再7折收費。

高公局表示，根據統計實施通行費優惠連假前2個週休交通量，較一般週休約增加1成，可分散清明節掃墓車流。

高公局指出，經試算小型車單一費率再打7折的通行費率為每公里新台幣0.63元，台北（圓山）至高雄的通行費僅213元，較一般費率343元節省130元 ，至於短途（每天行駛里程在42公里以下）用路人費用略有增加，呼籲短途用路人改行駛地方道路。

高公局表示，因國5交通需求將大幅增加並影響壅塞情形，因此3月23日及30日上午5時到中午12時實施國5石碇、坪林交流道南向入口匝道封閉；3月24日及31日下午3時到晚間8時維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向高乘載管制。（編輯：李亨山）1130314