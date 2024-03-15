首場碳費費率審議會15日舉行 工總代表提3訴求

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（中央社記者劉千綾台北15日電）環境部今天召開首場碳費費率審議會，碳費制定進度備受關注；工總表示，會中沒有針對碳費做實質討論，不過產業界仍表達保留2.5萬噸免徵額度、費率滾動式調整以及對進口商開徵碳費等3大訴求。

環境部今天下午召開首場碳費費率審議會，產官學界包括工總、商總等均有委員代表出席。

工總副秘書長陳鴻文轉述，今天會議主要是說明審議會運行機制等，並讓各方代表發表意見，並無針對碳費費率制定進行討論。

陳鴻文說明，工總代表也在會中表達產業界對碳費徵收的3大立場，包含給予排碳大戶每年2.5萬噸二氧化碳免費額度，並呼籲費率應採取由低到高的滾動式調整，以及對進口商開徵碳費。

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對於環境部喊出今年首季會訂出碳費費率，距離3月底僅剩2週時間，陳鴻文認為，好好訂清楚規則比較重要，除了公平、合理性外，各界須有充分共識，兼具減碳效益和產業競爭力。

陳鴻文直言，要讓企業活著減碳，不能因為徵收碳費就讓企業活不下去，或是因碳費開徵，使企業轉移到碳定價較低的區域生產，造成碳洩漏，更嚴重的情況是導致企業關廠歇業，並非樂見之事。（編輯：潘羿菁）1130315