首次碳費審議未進實質討論 環團提每噸500元起徵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北15日電）環境部今天召開113年第1次碳費費率審議會，環團會前聯合提出碳費每公噸至少500元起徵等4主張。環境部說，尚未進入實質討論，下次於26日召開，會先提供科學證據供委員做判斷。

環境部繼於12日確定21名審議委員名單，今天下午召開113年第1次碳費費率審議會。

會前地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、台灣氣候行動網絡等多個公民團體共同發布新聞，提出4點建言。第1點，碳費至少每公噸以新台幣500元起徵，並逐年調升。第2點，不應提供企業2.5萬噸的「免徵及免費額度」，導致碳費制度精神本末倒置。

第3點，嚴格限制碳權使用，台灣及國際碳權使用比例合計不超過5%，並嚴格限制國際碳權資格；第4點，應於2025年啟動申報及繳納時程，接軌國際，帶動產業轉型契機。

會後環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴接受媒體聯訪時指出，今天有20名委員出席，非常踴躍，包含工業團體、環保團體的代表等都有表達意見、進行交流，是個好的開始，出席委員都認為這是推動減碳非常重要的工具，不過今天還沒進入實質討論。

他並說，今天主要提供委員了解碳費費率徵收法源、配套架構等，委員討論時著重於希望環境部能在科學基礎下，提供更多科學證據，包含國際的制度、做法等，以利後續討論、分析跟判斷。

他補充，因此先決定下次會議26日召開，屆時包含昨天立法院要求將消費者物價指數（CPI）納入考量，要怎麼納入評估、評估方法等，也會提供給委員了解。（編輯：陳政偉）1130315