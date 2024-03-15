經部：台灣碳費可抵減歐盟CBAM 持續爭取碳權抵減

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（中央社記者劉千綾台北15日電）碳費費率審議委員會正式召開，宣告台灣碳費開徵在即，面對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）與國內碳費雙重影響，經濟部表示，根據歐盟規定，台廠在國內繳交的碳費可以減免CBAM，此外，經部將持續爭取碳權抵減與第三方查證機構認可。

環境部今天召開首場碳費費率審議委員會，儘管產業界最關心的碳費價格尚未拍板定案，不過環境部已說明2025年正式收取碳費，緊接著歐盟CBAM表定2026年對進口商品課徵碳關稅，屆時外銷導向的台廠，將面臨國內收取碳費、歐盟課徵碳稅壓力。

經濟部官員表示，根據歐盟規定，台灣碳費可以抵換CBAM憑證，計算方式為歐盟CBAM憑證費用扣除廠商在原產國已負擔的碳價。

也就是說，假設台灣企業在國內繳交新台幣3000元碳費，可以直接抵減CBAM憑證。

另外，現行廠商可以透過碳交所購買碳權，或透過各類型專案的減量額度申請成為碳權，經濟部官員進一步指出，廠商希望碳權也能抵減CBAM憑證，經濟部已向歐盟轉達業者訴求，目前歐盟持續與許多國家談判中，尚未定案。

此外，現階段為CBAM過渡期，廠商須申報進口產品的碳含量，目前大部分台廠採用預設值申報，一旦CBAM正式上路後，廠商產品碳含量報告須經由歐盟核可的第三方單位查驗證。

經濟部官員說明，現在歐盟只認定境內的第三方驗證單位，因此台灣下階段也將努力爭取與歐盟交互認證第三方查驗單位。

歐盟CBAM與關稅貿易機制息息相關，涵蓋範圍廣泛，除經濟部、財政部、環境部等跨部會參與溝通，經貿辦也透過WTO向歐盟談判，盼維持環境保護和公平貿易之間的平衡。

經濟部表示，台灣產業結構以中小企業為主，有約2000家製造商和貿易商受CBAM影響，主要為鋼鐵扣件與鋁製品業，其中近6成為貿易商。政府除協助廠商了解國際規範，也盼替廠商爭取最大權利，減少歐盟碳關稅隨之而來的成本與負擔。

由於廠商擔憂申報產品碳含量有營業秘密洩漏風險，經濟部去年已向歐盟反映相關議題，官員表示，碳含量申報可能涉及產業know how（專業知識），目前歐盟接受廠商用預設值、氣泡法（Bubble approach）方式申報，避免揭露單一產品碳含量數據。

此外，歐盟未來規劃設置專一平台提供廠商申報產品碳含量，資訊不用經手歐盟進口商，進一步降低營業秘密洩漏風險。

根據經濟部產業發展署調查，持續輸歐業者都有申報，大部分採用預設值，少部分配合進口商要求用實際值申報，但也有些少量產品輸歐的業者表示會因應CBAM機制，改變經營策略。（編輯：潘羿菁）1130315