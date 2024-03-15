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碳交所：第2批碳權拚3月底上架 持續與環境部討論

2024/3/15 21:16（3/15 21:28 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者羅元駿台北15日電）碳交所於去年底啟動國際碳權交易後，現規劃上架第2批國際碳權以迎合企業需求，碳交所總經理田建中表示，目前正積極和環境部討論，力拚最快3月底上架。

碳交所去年12月啟動國際碳權交易，第1批共上架7個碳權專案，專案類型包括潔淨水源、太陽能發電、風力發電和沼氣發電，專案案場位於亞洲、非洲和南美洲。共27家企業參與，共交易8.8萬噸二氧化碳當量的碳權，成交價格落於每公噸3.9至12美元間。

至於第2批國際碳權交易，碳交所擬規劃納入碳移除（carbon removal），例如自然碳匯等碳權產品，提供蘋果供應鏈所需。

田建中表示，目前碳權案源、數量尚未定案，碳交所已與環境部積極討論中，預計2週後會有結果。

至於國內碳權交易制度，環境部日前舉行「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」公聽會，蒐集各界意見，環境部預計今年上半年公告上路。（編輯：潘羿菁）1130315

#碳權
#碳交易
#碳交所
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