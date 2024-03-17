準公共幼兒園第3期契約 教部蒐集意見3月底定案

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（中央社記者許秩維台北17日電）準公共幼兒園第3期契約草案關於不得續約或申請條件、調整師生比等規定引發關注。教育部今天表示，將持續蒐集意見，規劃於3月底定案。

準公共幼兒園第3期將於今年8月上路，教育部國民及學前教育署日前提出第3期契約草案。公視新聞網今天報導，準公共幼兒園第3期契約草案明定近3年違法對待幼兒屬實、師生比不符規定等情況將不予續約，桃園10多家準公幼已撤下招生資訊，避免後續不必要的糾紛。

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教育部透過文字回應，準公共幼兒園配合今年8月起進入第3期程的作業，教育部國教署已依各界意見，朝強化人員薪資、教保服務品質及行政管理等面向，研議準公共幼兒園第3期合作要件，於2、3月間召開多次會議，徵詢地方政府、相關團體，積極進行細節徵詢與會商，期能提供更完善的計畫與配套。

教育部提到，針對各界反映不得續約或申請條件、調整師生比規劃、原合作園倘未獲續約的幼兒就學及補助權益等，將持續蒐集意見與對話，朝不影響既有家長權益方向評估研議，此案計畫與相關配套措施，規劃於3月底定案。（編輯：管中維）1130317