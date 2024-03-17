疑受虐案引關注 失聯移工子女難獲基本醫療資源

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（中央社記者曾以寧台北17日電）2名失聯移工的子女疑似遭到虐待，引發關注。台灣關愛基金會說明，年輕女性移工來台多是擔任看護，一旦懷孕就要擔心遭遣返，可能因此逃跑失聯，小孩卻難獲得基本醫療資源。

衛福部昨天接獲台北市通報2起疑似重大兒虐事件。均為移工子女，其中一案6個月大男嬰已死亡，另一案女童則由關愛之家協助送醫，在搶救後生命跡象穩定。桃園市政府指出，重傷女童未報戶口，母親是外縣市聘僱的外籍監護工，在去年2月4日逃逸失聯。

這2起個案皆是由關愛之家送醫，台灣關愛基金會推廣部主任呂允中今天接受中央社記者採訪說明，男嬰部分因正配合政府與檢調單位調查，無法對外說明細節；女童則是由外籍移工帶來求助後，由關愛之家協助送醫。

台灣關愛基金會發跡於愛滋病開始在台灣傳播的初期，為讓遭社會排斥的感染者有地方可以養病、互助生活，有了「關愛之家」這個中途機構，後來又開始照顧愛滋媽媽產下的疑似愛滋寶寶，如今在愛滋感染者照顧工作外，「兒童服務」也成為主要業務之一。

呂允中以旗下「南港關愛之子家園」為例說明，目前共收容54名0到12歲的孩子，這些孩子都是失依，經由社會局轉介來到家園，多數是保護性個案，家長可能有不當管教、疑似家暴，或者藥癮狀況，如因媽媽吸毒被抓入監，孩子無人照顧等情況。

「孩子是無辜的，無法選擇自己的父母是誰，所以我們會以孩子的健康福祉為優先，不要因為大人的行為懲罰孩子，也不會因父母身分拒絕孩子求助」，呂允中說，關愛之家照顧孩子不分國籍，也會提供外籍移工媽媽生活、物資上的協助，或轉介醫療與教育資源幫助孩子，因此有移工藉口耳相傳得知後會前來求助。

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呂允中指出，會來求助於台灣關愛之家的移工媽媽，多數都是看護工，有時在非預期或是其他因素懷孕，但工作又是照顧病人或長輩，即使法律保障她們有權懷孕，雇主往往也無法接受移工在工作同時再照顧孩子。因此移工媽媽為了保住孩子、又想避免被遣返，只能逃離原本的崗位成為失聯身分。

呂允中說，失聯移工媽媽常沒有做產檢，更無法幫寶寶申請手冊，孩子也因此難以就醫、打疫苗，或移工媽媽只能將孩子請託給機構或友人照顧。呼籲移工，若是遇到懷孕情況，可以尋求正當管道的協助，不要選擇逃走，「否則若成為失聯身分，對孩子與媽媽，都是最不利的情況」。（編輯：陳清芳）1130317