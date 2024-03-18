悼念男童疑遭虐死 衛福部門口設追思專區

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（中央社記者陳婕翎、曾以寧台北18日電）1歲待收養男童疑遭保母虐死案，引發社會關注，近日部分民眾赴衛福部、雙北市府等放花束悼念孩子。衛福部今天表示，即起在門口設置追思專區，供民眾貼卡片追悼。

北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，有民眾在網路上發起行動，攜卡片、花束到於台北市府及新北市府市民廣場指定位置，放花悼念，同時也有部分民眾將卡片與花束帶到衛福部門口，但近日卻傳出花束疑似被衛福部清除的消息。

國民黨立委徐巧芯今天在立法院衛生環境委員「社會安全網推動情形及策進作為」會議提到，這幾天很多民眾在衛福部前面放花要給受虐童，就是因為發生事情後，覺得很傷心，希望為孩子討公道、慰藉孩子在天之靈，但昨天晚上左右，突然有網友說，衛福部把這些花清空了。

衛福部長薛瑞元回應，因為這幾天要來立法院，因此都在位於善導寺附近的疾病管制署辦公，並沒有去位於南港的衛生福利部本部，但這是民眾表達心意的方式，不應輕易移除，清掉確實不太合理，會請相關單位再行了解。

衛福部統一以文字回應中央社記者，有關民眾對於新北1歲男童追思的心意與花束，均妥善保存並拍照建檔，後續將討論轉交家屬，並非外傳沒收花束或隨意清除。另外，衛福部即起在門口設置追思專區，供民眾貼卡片追悼。（編輯：李亨山）1130318