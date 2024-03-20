美國專利獲證件數全球大學排名 台大躋身百大排58

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（中央社記者許秩維台北20日電）美國發明家學院日前公布「2023美國發明專利獲證件數全球大學百大排名」，由美國加州大學系統排名第1，而台灣大學獲證55件專利，全球排名第58位。

台灣大學今天發布新聞稿指出，台大在專利申請過程中，都會請發明教授、智權服務業者及技術專家進行技術評估，分析技術落實應用及授權可能性，針對創新有應用潛力案件予以補助，近5年每年平均申請國內外專利件數逾200件。

台大2023年獲證美國發明專利55件，在美國發明家學院公布的「2023美國發明專利獲證件數全球大學百大排名」中，全球排名第58位；另外還獲證中華民國、日本等世界各國專利總計約150件。台大逾16%以上專任教師取得發明專利，全校目前累計有效專利逾2400件。

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為了將研發成果轉化為產業應用，台大透過技術交易網曝光推廣，主動公開研發成果與專利技術，提供廠商依技術分類快速搜尋研究成果；並透過國際產學聯盟舉辦主題式產業交流會，增加技術曝光，推廣專利技術的授權及讓售，提供企業研發與商品化的方案。

台大表示，近5年研發成果技術移轉予企業每年平均逾200件，技轉收入累計約8.7億元；台大也鼓勵校內團隊運用研發成果衍生新創公司，至今累計成立34家衍生新創公司，募資金額逾新台幣19億元；而台大每年產學合作超過600件，近5年產學合作計畫總額累計約46億元。（編輯：陳仁華）1130320