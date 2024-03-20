學者籲碳費應3成助地方減碳 環部：視規模而定

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（中央社記者張雄風台北20日電）學者建議，未來碳費收入應至少30%協助地方減碳。環境部氣候署表示，氣候法中有相關規範，未來會有基金收支保管應用辦法，明訂碳費應用方式；能否支應地方30%，仍須視整體規模而定。

環境部將於26日召開第2次碳費費率審議會，各界除了關心本次會議是否能決定碳費費率、公式外，也關心「收了碳費應如何運用」。

環境部今天舉辦「氣候法制-中央地方齊力邁向淨零」淨零轉型論壇。台灣大學環境工程學研究所兼任助理教授劉銘龍會中建議，碳費收入至少30%補助地方政府，鼓勵金融業引導資金至綠色及永續發展領域。

劉銘龍認為，不能說中央一馬當先，但地方協力不夠，「地方氣候基礎建設是國家淨零的關鍵」，除了前瞻經費外，或許可以另外規劃淨零特別預算支持地方建設。

劉銘龍也呼籲，中央政府不只需要和排碳產業加強溝通，也應該增加中央與地方的交流，如中央、地方權責分配，財源及運用等。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀告訴中央社記者，在氣候變遷因應法中已經規劃，協助地方來辦理減碳的相關工作；至於比例各界還在討論，仍要視收入的規模而定。

蔡玲儀進一步說明，未來會由行政院訂基金收支保管應用辦法，環境部會提出草案，屆時會再做整體討論；各部會也希望碳費能移作減碳，如電動公車等補助，所以有各種不同的需求。

至於26日是否就能決定碳費費率，蔡玲儀表示並不預設立場，現在正在進行的工作，除了聯繫委員確認出席能達2/3以上人數外，另外也在綜整如國際碳定價的作法、對於民生的衝擊評估、如何將消費者物價指數納入討論等，現在準備相關資料。

若26日未能決定，是否還有機會在3月底前開會決定費率，蔡玲儀僅表示「也是有可能」，都在努力當中。（編輯：陳政偉）1130320