2024亞洲50最佳餐廳 台北、台中共3家入選

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（中央社曼谷27日綜合外電報導）2024「亞洲50最佳餐廳獎」名單揭曉，其中台北的Logy和MUME分獲第22、34名，台中的JL Studio獲第33名。日本東京法式餐廳Sezanne榮登榜首。新加坡有9家餐廳上榜最多。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，年度「亞洲50最佳餐廳獎」（Asia’s 50 Best Restaurants Awards）昨晚在韓國首爾揭曉，東京丸之內四季飯店（Four Seasons Hotel Tokyo）的法式餐廳Sezanne榮登榜首；同樣來自東京的法式餐廳Florilege、泰國曼谷的印度餐廳Gaggan Anand分居2、3。

2022年首度入選時拿下第17名的Sezanne，於短短幾年內聲譽鵲起，去年躍居第二，今年更上層樓拔得頭籌。

台灣有3家餐廳上榜，其中台北的Logy獲第22名、台中的JL Studio獲第33名、台北的MUME獲第34名。

排行榜前10名中有4家位在日本（東京3家、大阪1家）、兩家在香港、3家在曼谷、一家在新加坡。

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今年入選餐廳數最多的城市為新加坡，共有9家；曼谷則以8家居次。「亞洲最佳女廚師獎」（Asia’s Best Female Chef）頒給得到第17名的曼谷餐廳Potong負責人披查亞（Pichaya ‘Pam’ Soontornyanakij）。

一年一度「亞洲50最佳餐廳獎」是由「亞洲50最佳餐廳學會」（Asia’s 50 Best Restaurants Academy）評選。該學會由美食評論家、作家、主廚、餐飲企業家等亞洲餐飲界翹楚組成。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1130327