青梅鮮採上市 236場體驗手作脆梅製醋釀酒登場

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）青梅產季到，農糧署今天表示，青梅可以加工製作脆梅、梅醋、梅酒等多種產品，產區包含南投、高雄、花蓮等地，多個產區的農民將舉辦合計236場食農教育活動，歡迎前往體驗。

農業部農糧署發布資訊指出，青梅是加工型作物，可製作多種各具風味的加工產品，迎接產季到來，特地輔導主要產區農民團體在產地、都會區辦理236場次食農教育活動，邀請民眾前往參加，來場手作釀造的沉浸式體驗，同時可聽導覽解說產業的各種動人故事。

關於青梅可製作的加工品品項，農糧署說，非常多元，包含當梅果成長至外觀鮮綠或略帶緋紅之6、7分熟，適合做成脆梅；外觀漸黃轉熟至8、9分熟時，則適合做成Q梅。

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而且這兩種熟度的梅果都可製作梅醋、梅酒；在醃釀過程加入其他食材，就可以製成紫蘇梅、紅茶梅、薑汁梅、蜂蜜梅或白蘭地、琴酒、萊姆梅酒等產品。

農糧署補充，全台灣的青梅栽培面積約3300多公頃，其中手採梅主產地包含南投縣信義鄉、仁愛鄉、水里鄉、高雄市桃源區、六龜區及花蓮縣富里鄉等地，主要產季為每年3月下旬至4月下旬，清明節前後為豐產期。（編輯：陳政偉）1130327