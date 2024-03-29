寶林死者家屬傳擬告醫院 醫師工會憂兩敗俱傷

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）台北市寶林茶室食物中毒案造成2人死亡，外傳死者家屬打算提告醫院。台北市醫師職業工會今天發布聲明，擔憂出現兩敗俱傷局面，呼籲政府衛生單位積極引導家屬採取理性手段。

台北市醫師職業工會透過聲明提出3點呼籲，第1是期盼政府衛生單位積極協助，與「醫療事故預防及爭議處理法」發揮其作用，如新增的醫療機構關懷當事人、第三方機構提供醫療爭議評析與諮詢等。

台北市醫師職業工會秘書徐維琪告訴中央社記者，新法無非是希望病家能夠透過訴訟以外的手段獲知真相，避開過往兩敗俱傷的多年纏訟，這次爭議將成為指標案件，各家醫院內部關懷等相關機制各有差異，落實程度將是工會未來關注方向。

第2點是呼籲醫院對涉及這次事件的員工應盡完善保護責任，包含確保隱私、提供心理衛生諮詢資源及完整法律協助。不管是職業安全衛生法令或醫預法，皆強調醫療機構須關懷事故當事人，包含所屬醫療人員，目的在於不讓當事人無助承擔爭議案件的不確定性及病家的怒火。

第3點，醫療現場需更多體諒，和對於政府是否照顧醫事人員的關注，醫療行為具有高度不確定性，糾錯手段隨著急重症科別人力流失，護理及其他核心醫事人力大幅度離職，越來越顯得脆弱難以維繫，最終受苦的仍是病家，及醫院內堅守崗位殘存人力，淪為弱勢者承擔最高風險。

對於外傳死者家屬對送醫急救過程有疑慮，認為三重聯醫、馬偕醫院有醫療程序疏失，將一併究責提告，馬偕醫院回應，院方對病人善盡救治責任，以團隊合作給予緊急醫療最妥適的處置，這次案件若有醫療疑義之處，院方配合調查。（編輯：管中維）1130329