竹縣義民中學教室天花板鋼筋扭曲 預防性停課

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（中央社記者管瑞平新竹縣3日電）花蓮外海今天上午發生芮氏規模7.2地震，隨後並有多起餘震。新竹縣政府通報指出，位在竹北市的私立義民中學有教室天花板鋼筋扭曲、電燈歪斜，宣布預防性停課。

新竹縣政府透過簡訊通報指出，根據義民高中校方回報，校內有教室天花板鋼筋扭曲，電燈歪斜，為確保師生安全，宣布今天停課。其餘新竹縣各級學校仍正常上課。

義民中學人員告訴中央社記者，今天上午地震時，一間教室內有物品掉落，1名學生遭砸傷，在校護陪同下由救護車送醫、暫無大礙。

義民中學人員說，由於餘震不斷，校方上午決議預防性停課，若有學生暫時無法返家，校方仍會協助安置。

據中央氣象局資訊，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央在花蓮縣政府南南東方25公里。花蓮地區最大震度6強，台中市及新竹縣地區最大震度5弱，新竹市及台南市最大震度4級。（編輯：李錫璋）1130403