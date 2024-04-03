花蓮地震 台鐵宜蘭至鳳林估4日搶通

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（中央社記者余曉涵台北3日電）花蓮7.2強震釀災，導致台鐵多處路段損壞。台鐵公司今天說，宜蘭到鳳林間多處路段損壞仍在搶修中，列車停駛，預估明天首班車恢復單線運轉。

根據中央氣象署資訊，今天花蓮上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感，台鐵宜蘭到鳳林間多處路段損壞，列車停駛。

台鐵公司指出，宜蘭到和仁間，K36+900（漢本=和仁間）、K41+500（和平=和仁間）雙線落石及軌道挫屈，K2+300（蘇澳新=永樂間）電車線掉落；和仁到花蓮間，K65+944民享路平交道（新城=景美間）軌道挫屈、K71+300（北埔=景美間）電車線掉落；花蓮=鳳林間，K8+800-K9+600、K16+800-K17+500兩處軌道挫屈。

台鐵預估，宜蘭到鳳林間西正線今日深夜12時完成單線搶通，明天首班車起恢復單線運轉；東正線預計明天中午12時完成搶通。

因震損路線尚在搶修作業中，蘇澳新到鳳林間停駛，花蓮到鳳林間上午11時30分啟動公路接駁；樹林到蘇澳新區間（快）車機動行駛，樹林往花蓮、台東對號列車暫時停駛。

鳳林到台東間區間（快）車上午11時40分起機動行駛；為疏運受阻旅客，南迴線各級列車全面開放站票，其餘路線已恢復正常行駛。

台鐵說，為維護旅客權益4月3日起，持當日（4月3日）車票及4月3日、4月4日起訖站為花東地區車票未使用者，1年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。（編輯：陳清芳）1130403