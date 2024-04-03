花蓮地震 北市大直民宅樓梯地板現裂痕

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（中央社記者劉建邦台北3日電）花蓮東部外海今天上午發生芮氏規模7.2地震，全台強烈有感。台北市中山區大直多棟民宅樓梯、地板出現裂痕，議員陳怡君接獲陳情到場，要求市府協助監測。

台北市政府統計，今天中午為止全市災情有744件，以建物輕微受損283件最多。

民進黨台北市議員陳怡君透過群組發布訊息指出，中山區大直附近同條巷弄，有多棟民宅樓梯、地板、牆壁出現裂痕或磁磚隆起等嚴重屋損狀況。

她說，10幾名住戶轉述住家及鄰居家中有嚴重屋損，但北市府派員到現場初判與結構損害無關，民眾質疑先前有大型車輛經過時就感受到震動，加上地震後，牆面裂痕深可透光，認為市府說法是在推託，無法讓人安心。

陳怡君表示，此巷弄有多棟住宅出現裂痕且鋼筋外露，若之後遇餘震，可能引發更嚴重屋損狀況，市府應關心後續房屋安全狀況，建議市府裝置儀器監測建築物數據是否有異常傾斜沉陷等現象，讓住戶安心。（編輯：蕭博文）1130403