環境部開淨零課程 26班期估1000人參訓

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（中央社記者張雄風台北3日電）為協助青年發展綠領職涯，環境部今年開辦26班期訓練課程，預估共1000人次參訓，未來視成效會再考量加開班期；此外也會再評估朝產學或建教合作的方向努力。

環境部國家環境研究院今天舉辦「啟動淨零人才培訓，開設青年綠領專班」記者會，環境部表示，所謂綠領泛指對於環境保護或永續生活有貢獻的職業，將開辦26班期、共1000人次參訓的課程，統一於10日開放官網報名。

國環院長劉宗勇告訴中央社記者，本次開辦主要是協助青年綠領職涯發展，聚焦青年關注議題進行交流，希望逐步提升青年氣候變遷能力建構，進而蒐集青年意見，讓氣候變遷能兼顧世代正義。

劉宗勇指出，開辦課程分為基礎及進階課程，內容以模組規劃為特色，期程2至5天不等，含淨零排放基礎、溫室氣體盤查、碳足跡查證、ESG報告書及自願減量5大主題；基礎班預計4月底、5月初就會開課。

劉宗勇表示，培訓每堂課收取訓練費用新台幣1000元；但為鼓勵大專院校在學學生參與，針對大專院校在學學生僅收1000元保證金，在訓練完成後返還，且全台分區開設青年專班超過10班；參訓結束並通過測驗，會由國環院核發證明。

由於坊間已有許多淨零相關課程，劉宗勇表示，本次是由環境部主動召開，自然會以第一手官方訊息為主，另外也會邀集大專院校的學者，以及業界具實務經驗的高階經理人作為講師。

劉宗勇提到，目前規劃課程期間自4月底至10月，在3個月課程結束後會評估效益後續是否增設班期；另外未來不排除考慮進一步達成產學或建教合作，媒合有意進入相關產業的學生實習或工作。

環境部強調，若要參與碳盤查、查驗等相關工作，依法仍要求相關證照及工作時數；本次開設培訓課程主要是增加淨零排放技術的認識。（編輯：張雅淨）1130403