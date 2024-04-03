桃機清明疏運首日順暢 機捷4日恢復市區預辦登機

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（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）為期6天的清明連假疏運今天啟動，根據桃園機場航班運量人數預報系統顯示，今天入出境旅客估計達12.3萬人，桃園國際機場公司表示，機捷A1及A3市區預辦登機明天恢復營運。

桃園機場公司晚間發布新聞稿表示，桃園國際機場今年清明連假疏運期間為4月3日至8日共6天，總運量預估將達74.9萬人次，平均每天12.5萬人次，較去年疏運期間（3月31日至4月6日）平均每天9.5萬人次增加逾3成；疏運期間出入境最高峰預估落在4日，整日客貨運航班共計718架次，為疫後單日新高，全天旅客量上看13.5萬人次。

機場公司提醒，根據氣象預報資料顯示，連假疏運尾聲的7日將有一波鋒面接近，局部地區將有短暫陣雨或雷雨發生，甚至有雷擊、強風及瞬間大雨等較劇烈天氣現象，提醒旅客及接機民眾注意天候影響航班異動資訊，如有航班問題，請預先洽詢航空公司。

考量旅客安全及機場營運，機場公司對於因地震受損的天花板、牆面及灑水頭掉落等狀況，今天以旅客動線範圍為優先，並以先安全、後美觀為原則進行搶修等初步處理，晚間離峰時段起將加快修復工程，並以伸縮圍欄隔離，同時增派保全人員於現場管制，提醒旅客遵循動線及現場人員引導。

機場公司呼籲出境旅客提早3小時抵達機場，同時善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項，入境勿違規攜帶農畜產品、留意貨幣、菸酒攜帶規定，以及多加搭乘大眾運輸工具，確保行程順暢。（編輯：陳仁華）1130403