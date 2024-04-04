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鋒面通過天氣轉不穩定 金馬易有局部霧或低雲

2024/4/4 08:34
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（中央社台北4日電）氣象署說，今天鋒面通過，天氣轉趨不穩定，此波鋒面結構較鬆散，北部、東半部地區及中部山區降雨機率增加，有局部短暫陣雨，馬祖及金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲。

氣溫預測方面，中央氣象署指出，因下半天轉為東北風，北台灣高溫將比昨天稍微下降，預測高溫在北部及東半部約攝氏28至30度，中南部約32至34度，嘉義以南局部近山區或河谷有局部36度高溫發生的機率；至於各地低溫約22至23度。

此外，氣象署表示，今天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請特別留意航班資訊；最近地震頻繁，加上降雨機率提高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段尤應提高警覺，做好防護措施，並留意土石鬆軟、坍方及落石，注意自身安全。（編輯：李錫璋）1130404

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