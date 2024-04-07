清明收假國道未如預期塞 6起事故部分路段回堵

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）今天是清明連假收假日，國道未如預期壅塞。交通部高速公路局統計，上午及下午各發生3起事故，造成部分路段回堵，影響整體車流順暢。

高公局原本研判，今天國道12路段午後到晚間易塞車；不過實際路況資訊顯示，國道未如預期壅塞，但部分路段因發生事故，造成回堵1到4公里。

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高公局發布新聞稿，6起事故分別是上午及下午各3起，上午8時6分，國5北向坪林路段發生3車追撞，占用內車道，導致回堵1公里；上午10時7分，國3三峽路段發生小貨車翻車占用內2線車道，導致回堵3公里；上午10時56分，國1北向台北市路段，發生3小車追撞占用外線，導致回堵1公里。

下午另有3起國道事故，包括：下午1時45分，國3北向中港交流道發生3小客車追撞，占用內側車道，導致回堵2公里；下午3時58分，國6西向霧峰路段發生3小客車與1小貨車追撞，占用外側車道，導致回堵2公里；下午4時35分，國1北向高雄路段，發生4小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵4公里。（編輯：管中維）1130407