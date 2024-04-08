沼氣發電躉購費率不敷成本 環境部：可另計碳權

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（中央社記者張雄風台北8日電）經濟部日前公布生質能中沼氣發電每度約7元，與環境部估算合理費率有4至13元落差；環境部表示，除了補助初設成本外，回收沼氣及發電均有碳權，盼業者加入助攻減碳及資源循環。

根據經濟部公告「113年度再生能源電能躉購費率」，生質能發電中有厭氧消化設備（沼氣發電）分類，躉購費率為每度新台幣7.0192元。

然而根據環境部畜牧糞尿資源利用報告，112年度再生能源躉購費率將生質能有厭氧消化設備部分，經估算以實際平均年售電量大場代小場處理或集中處理場，合理躉購費率應介於每度11.77至20.25元。

環境部水質保護司長王嶽斌告訴中央社記者，躉購費率近幾年已有緩慢調升，環境部現行是以補貼方式，如以大代小或集中處理，最高可以補助初設成本達49%，以減少業者投入資源所需回收的年限。

王嶽斌表示，現在全台營運中及正在興建的畜牧糞尿處理場約有20家；大型案場大多都已投入生質能發電，但其實旗下契作場卻不一定有加入，因此目前也將進一步溝通協調，希望加大推行力道。

王嶽斌說，為了因應排碳有價時代，連畜牧業者也需要找「碳權」，其實現行減量額度中，包含「廢水處理之甲烷氣回收」、「再生能源電網發電」等都有相關方法學，若業者願意投入，也都有機會獲得碳權。

王嶽斌提到，且透過回收沼氣進行發電，剩餘的沼渣、沼液則可還肥於田，等於是助攻「減碳」與「資源循環」。（編輯：張雅淨）1130408