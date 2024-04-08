環境部擬強化4大產業沼氣發電 可年供4萬家戶使用

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（中央社記者張雄風台北8日電）環境部擬推動石油化學、造紙、食品製造、醱酵業4大產業提高廢水回收及再生能源效率，估算影響約1064家業者，若同時利用沼氣發電，每年可發電1.6億度，提供4.1萬戶家庭用電。

為減少事業廢水及污泥量，並增加再生能源（沼氣發電），環境部擬擴大推動厭氧處理及沼氣再利用措施，由現行的畜牧業，增加4大類別，包含石油化學、造紙、食品製造、醱酵業等約1064家業者。

環境部水質保護司長王嶽斌告訴中央社記者，上述業者主要使用的是「好氧處理」，現在則希望改變處理方式為「厭氧處理」，以醬油釀造廠為例，約可減少8成用電量及7成污泥量產生，且厭氧產生的沼氣發電量每年約29.9萬瓩。

環境部簡單說明，如畜牧業傳統堆肥方式就是所謂的好氧處理，而厭氧處理則需要密閉的環境，過程中產生的沼氣更可回收用於發電。

環境部預估上述4類潛勢事業如廢水採厭氧處理，每年可節省8400萬度電，相當於2萬戶家庭用電，每年約可減碳4.1萬公噸；若同時利用沼氣發電，預估每年可發電1.6億度，提供4.1萬戶家庭用電。

王嶽斌指出，國內諸如上述業別的廢水有機濃度都很高，但回收沼氣再利用者卻不到1/10；國際上已積極推動高濃度有機廢水採厭氧處理，產生沼氣回收作為能源使用，因應氣候變遷，廢污水處理能源化節能又產電，是邁向淨零排放目標的新選擇。（編輯：張雅淨）1130408