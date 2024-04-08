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環境部：碳費第3次審議會 擬4月下旬召開

2024/4/8 14:07
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（中央社記者張雄風台北8日電）碳費費率審議會於3月召開2次會議但未有結論，會中委員希望後續討論能基於科學基礎，要求環境部提供碳定價子法草案；環境部表示，下次會議訂於4月下旬，草案會在此之前預告。

環境部於3月13日公布首屆碳費費率審議會委員21人名單，並在3月15日召開首次審議會、3月26日召開第2次審議會。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴今天告訴中央社記者，目前經初步統計，多數委員傾向於4月下旬召開第3次會議，至於確定的日期仍需要進一步溝通。

根據第2次審議會討論內容，除了包含以科學為基礎進行碳費費率討論，也希望擬訂2030年前各階段的費率。

會中委員也希望環境部能盡速確定包含「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費收費對象溫室氣體減量指定目標」等在氣候變遷因應法下，與碳定價相關的子法。

黃偉鳴以指定目標為例，目前仍有部分歧見，有人認為目標訂得太高難達到、有人認為太低就沒有促進減碳的效果，因此都還在收斂意見的階段。

不過，黃偉鳴強調，由於委員希望審議能有所本，因此仍然會努力在審議會前完成3草案預告，至於預告時間僅表示「會盡快」。

環境部表示，目前仍希望在2025年正式依今年的排碳量來收費。（編輯：陳清芳）1130408

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