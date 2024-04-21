薛富盛：520前按表操課 盼彭啟明續推廣環境議題

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（中央社記者張雄風台北21日電）距離520不到1個月的時間，環境部長薛富盛今天表示，仍然會按表操課，與碳定價有關的3子法會在近期預告，期待新任部長彭啟明能將環境議題推廣更上一層樓。

內定行政院長卓榮泰19日宣布第4波內閣人事，氣象專家彭啟明出任環境部長，成為內閣人事的大黑馬。彭啟明表示，期望入閣後，能加速台灣淨零轉型，制訂明確的減碳路徑圖，落實綠色成長戰略，雖然很有壓力，但他勇於承擔。

環境部攜手台北市政府及民間團體今天在大安森林公園舉辦「減塑有我x蔬食無痕家庭日」活動。

薛富盛會後接受媒體聯訪時表示，大眾應該對新任環境部長彭啟明不陌生，曾擔任氣象主播，參與國際氣候變遷議題非常積極，在社群媒體經營也有一定成果，期望透過彭啟明的經驗，將環境部所有推動的政策能進一步推廣，包含環境永續、淨零排放、資源循環的重要性，都是將來新任部長可以好好發揮的地方。

薛富盛指出，其他諸如減塑的活動、環境污染物處理、垃圾清除等相關議題非常多，相信彭啟明年輕、有活力，將環境議題推廣能更上一層樓。

距離520不到1個月的時間，薛富盛說，推動政務不會覺得剩下1個月，就是持續不停頓，依照施政延續性「按表操課」，不會考慮520之後不在這個位置上。

他也提到，與碳定價相關的3子法（包括「碳費收費對象指定減量目標」、「碳費自主減量計畫審核辦法」、「碳費收費辦法」）可能在近期預告，照既定的時程推動，不會受520影響。（編輯：管中維）1130421