能源議題受關注 童子賢：應像航空業妥善管理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北22日電）能源議題近日受到關注，代工廠和碩董事長童子賢今天表示，自己30年前也曾反核，但近年認為暖化恐造成無可挽回衝擊，核能只是技術，可像航空業一樣，提高技術、好好管理。

漲電價與供電問題引發能源政策受關注，童子賢今天出席台北榮總大師講堂活動，接受媒體採訪時被問及對能源議題看法。

童子賢說，台灣近年經濟表現突出，「科技反映在產業，產業表現在經濟，台灣表現非常好」，但目前全球趨勢是對地球暖化議題有高度關注，這個議題會衍生出對台灣產業的許多限制，台灣應該要有所準備；其中，若80%電力都是燃煤、天然氣或燃油發電，碳排指數就會飆高不下。

「30年前我也反核，10年前逐漸關注地球暖化這個議題後，開始陷入掙扎」，童子賢說，自己近2、3年開始「想清楚」，地球暖化對人類文明可能是無可挽回的衝擊，而核只是一項技術，可以提高技術、好好管理。

童子賢以航空業比喻指出，第二次世界大戰剛結束時，航空墜機比例讓人怵目驚心，普遍認為搭飛機比開車、騎摩托車危險很多；但經過大家努力，有了嚴密訓練、監控系統，如機師開飛機前不能飲酒、不能連續開飛機超過一定時數等規定，現在航空安全性已比騎機車安全千倍。

童子賢說，能源若使用不當，地球暖化是無可挽回的，可能會毀掉地球文明，「為什麼不能像航空業一樣，努力訓練，做出非常良好的機制管理能源呢？」且不論天然氣、綠能、核能，可能都還有很多努力空間。

對於外傳總統當選人賴清德找他出任閣揆，但童因家庭因素而放棄。童子賢說，「這要闢謠一下」，那只是討論過程，可能在24小時內有人耳聞，就這樣以為；並祝福新閣施政順利、台灣繼續安全繁榮。

對於520後新內閣，童子賢說，從人類發展指數來看，台灣在全球200多個國家或地區中排名19，表現非常好，新內閣第一要務就是維護台灣本來就水準非常高的社會安全與經濟繁榮；但就像前總統李登輝名言「民之所欲、長在我心」，還有很多陽光照不到的社會角落，需要新內閣繼續努力。（編輯：李亨山）1130422