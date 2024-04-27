台師大「野性濕地」獲國際大獎 台北科學日公映

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（中央社記者陳至中台北27日電）台師大教授方偉達等人歷經10年拍攝的生態紀錄片「野性濕地」，獲得國際濕地組織頒發「Best of Best Award」，預計5月4日台北科學日在校內公開播映。

「野性濕地」為國家科學委員會補助台灣師範大學，永續管理與環境教育所教授方偉達、生態導演馮振隆合作，紀錄台灣濕地所發生的人類跟其他物種間的互動與衝突。

「野性濕地」的英文行銷預告片獲得聯合國拉姆薩濕地公約東亞中心、國際濕地科學家學會亞洲委員會聯合頒發「Best of Best Award」國際大獎，今天在台師大舉辦頒獎典禮，同時也邀請長期投入濕地調查的學者和民間團體分享經驗。

方偉達表示，「野性濕地」包括4集，分別探討高山湖泊、農田濕地、河川濕地、海岸濕地等主題，追蹤了水鳥、食蟹獴等數個保育類動物。導演馮振隆曾在山上蹲了23天，只為了拍攝藍腹鷴、帝雉的珍貴畫面。

「這部片是Discovery和National Geographic的規模，進行濕地物種擬人化的編導和拍攝。」方偉達分享創作歷程，須冷靜思考、篩選和評估，讓影像跟敘事之間具備清晰的距離。他的作法是不斷速記，筆記本往往被陣陣海風撕裂到快要破碎，但也讓他更清楚地看清世界的真相。

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方偉達和馮振隆希望透過紀錄片，讓民眾看見台灣濕地之美，進而關心濕地復育和保育。尤其是芳苑海岸濕地（彰化縣），堪稱是台灣最後一片原始泥質潮間灘地，也是一片最容易被忽視被遺忘的海岸濕地。

「野性濕地」4集已陸續在民視新聞台、民視台灣台播出，也將於5月4日配合台北科學日，在台師大公館校區中正堂公開播映。相關資訊可參考台師大網站。（編輯：李亨山）1130427